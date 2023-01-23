『studio clip≪natural by clip≫ボイル切替コットンワンピ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 08分に出品され03月24日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 natural by clipのボイル切り替えコットンワンピースです。ブルーになります。



完売品です。

一目惚れして購入しましたが似合いませんでした。



一度着用しました。



サイトより



【素材】

リネンとコットンボイルを組み合わせ、製品染めを施しています。

ナチュラルな風合いが特徴です。



【デザイン】

インナー次第でロングシーズン活躍するキャミソールワンピース。

たっぷりとギャザーを入れた切り替えデザインがポイントになっています♪

動くたびにふわっと広がるシルエットが素敵な一枚。

お出かけや旅行などにおすすめです！



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【スタイリング】

肩紐で長さの調節が可能なので、丈感のバランスもお楽しみいただけます。

夏はTシャツや半袖ブラウス、春や秋はロンTや長袖ブラウスなどを合わせると◎



定価13200円です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スタディオクリップ／スタジオクリップ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ studio

clip≪natural

by

clip≫ボイル切替コットンワンピ