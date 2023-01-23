『Butler Verner Sails エディターズ バッグ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 11分に出品され04月13日 08時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Butler Verner Sails

バトラーバーナーセイルズ エディターズバッグ



カラー:キャメル



■説明



旅行にも使える大容量のエディターズバッグ。



マチを広めに確保し、重厚感のある大きさですが、持ち手を太くして負担を抑えております。

ショルダーストラップを使えば、斜めがけも可能です。

ショルダーは取り外すことができて、手持ちのボストンバッグとしても使えます。

荷物の出し入れがしやすいよう、ファスナーが大きく開閉します。

サイドポケットも搭載し、すぐに取り出したい物を入れておくのに便利です。

内側にもファスナーポケットを搭載しています。



―機能―

柔らかな国産牛革シュリンクレザーを使用し。

シボ感のあるクロームなめしレザーは使い込むほどに味わいが増します。

全てが本革で構成されており、

日本の職人さんによる丁寧な拘りを感じられる贅沢な仕上がりです。革の質感が素晴らしい大人の色気、雰囲気が抜群のバッグです。

手入れも簡単で、永く愛用できるのも使い易いポイントです。

織ネームは日本列島をモチーフにしたデザインで、日本製の上質さをブランドイメージとして掲げています。

■サイズ



横44cm

高さ33cm

幅14.5cm

ショルダー 78cm〜120cm





■状態



未使用品





素人の検品あることをご理解のほどよろしくお願いします。





ショルダー

トート

Editor

2WAY

栃木レザー

姫路レザー





カラー···キャメル

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可









カラー···ベージュ



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Butler

Verner

Sails

エディターズ

バッグ

ショルダーバッグ