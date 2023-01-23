『00s SAKS FIFTH AVENUE カシミヤ ウール コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 08時 12分に出品され03月22日 08時 12分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【size】

表記→40R

実寸→身幅60cm、着丈106cm、裄丈83cm、脇下〜袖口43cm





【detail】

●素材

カシミヤ

●色

墨黒



【note】

00s SAKS FIFTH AVENUE カシミヤ ウール コート





高級なカシミヤ100%のコート。

アメリカ老舗最高級デパート

“SAKS FIFTH AVENUE”

滑らかな肌触りのウール地は高品質なカシミヤ100%で織られたもので、その他のウール地と比べ圧倒的に軽く保温性も抜群。







【condition】

良い状態です。







80s 90s 00s パタゴニア woolrich ウールリッチ ヴィンテージ ビンテージ アメリカ製 アウトドア LLBEAN LLビーン ランズエンド エディバウアー OLD GAP vintage L.L.Bean lands end eddiebauer outdoor REI EMS Y2K 2000s comfortable reason wonderland sundaysbest GX1000バナナリパブリック banana republic エディーバウアー USA製 skate フィッシング オールド ギャップ l.l.bean creek Nike acg NO ROLL古着 メンズ レディース 50s 60s 70s polo by Ralph Lauren north face ノースフェイス カシミア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

SAKS

FIFTH

AVENUE

カシミヤ

ウール

コート