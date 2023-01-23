『POLO RALPH LAUREN ラルフ デッキシューズ モカシン ローファー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 23時 29分に出品され03月15日 23時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハワイで購入しました。

2回ほどしか履いてません。



29.5-30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 30cm ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ POLO

RALPH

LAUREN

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