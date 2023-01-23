『GUCCI ショルダーバッグ グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 08時 12分に出品され03月18日 08時 12分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

・グッチ

・インターロッキングG

・レザー

・ショルダーバッグ ポシェット

・横約27cm /縦約（取手は含まない）19cm /奥行約11cm



状態 少し角にスレがみえる程度で、それ以外はとても綺麗な状態です。



写真と実物では色味や質感、劣化など多少異なる場合があります。



完璧な状態を求められる方・神経質な方のご購入はご遠慮ください。



※写真には無い傷や汚れ、劣化等の見落としがある可能性があります。

※付属品は写真に載っているもので全てになっております。

発送はなるべく最短で行っておりますが、場合によっては2〜3日後のご対応になる可能性があります。

その他、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。



気持ちの良いお取引ができるよう心がけておりますので何卒よろしくお願い致します。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

ショルダーバッグ グレー