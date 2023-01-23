『keyboard humble40 自作キーボード 40％【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 22分に出品され04月03日 22時 22分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 humble40になります。付属品は写真の通りです。



購入しましたが使用する機会がなく、組み立てずに未使用のまま保管しておりました。1枚目の写真は公式の画像となり、当出品物には含まれません。



170＄で販売された商品で、現在は販売されておりません。



非常に美しいフォルムです。無駄のないデザインのキーボードをお求めの方にお譲りできればと思います。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用