『レア☆新品未使用☆フェイラー☆ハローキティ☆巾着☆ストロベリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 04時 31分に出品され03月14日 04時 31分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フェイラーとハローキティの可愛いコラボのお品です。

即完売したかなりレアなお品です。



ストロベリー

巾着



コレクション整理のため、出品させていただきました。

是非、愛用してくださる方に。



#フェイラー

#ハローキティ

#キティ

#巾着

#ストロベリー

#サンリオ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レア☆新品未使用☆フェイラー☆ハローキティ☆巾着☆ストロベリー