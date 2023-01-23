『スタンスミス EDIFICE別注【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 20分に出品され04月22日 02時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品 : スタンスミス EDIFICE別注

サイズ : 27cm



数回しか履いてないので、状態は良いです。画像を確認お願いします。

新品並みの美品を求めている方は、購入をご遠慮お願いします。



✳以下メーカーHPより

2021年で50周年を迎える「StanSmith」と30周年を迎える「IENA」の為に、EDIFICEがデザインアレンジを行ったアニバーサリーモデル「別注 STAN SMITH PRIMEGREEN」



STAN SMITH PRIMEGREENをベースに、柔らかいオフホワイトとIENAのブランドカラーである「SILVER」でメイクオーバーされ、洗練された凛とした空気感を纏う一足となっています。



メインカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ スタンスミス EDIFICE別注