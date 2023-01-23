『スタンスミス EDIFICE別注【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 20分に出品され04月22日 02時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|アディダスオリジナルス
ニューバランス new balance U991BK2 BLACK 991v2
¥ 11000
NIKE SB DUNK LOW PRO PRM ADOBE 27cm ダンク
¥ 7488
NIKE AIR JORDAN 4
¥ 13000
新品 28cm SSZ × Vans Era Skool Navy
¥ 11944
Wu-Tang Clan × Nike Dunk High Retro PRM
¥ 14000
BENIR ベニル 新郎シューズ27cm
¥ 7800
New Balance 996 グレー スニーカー
¥ 9750
最終値下【新品】フレッシュフォームX モアトレイル 28.0
¥ 8354
【安心品質0422】廃盤8874レッドウイングREDWING9E送料込ビームス
¥ 23403
BALENCIAGA トリプル S スニーカー 41 サイズ27cm(箱無し)
¥ 10400
エイプリルスケートボード × ナイキ SB ダンク ロー プロ QS
¥ 19890
Nike nocta ホットステップエアテラ ホワイト
¥ 11500
即日発送 GUCCI スニーカー
¥ 9637
最終値下げ！ PG GARDEN MOC2
¥ 9048
YEEZY BOOST 350 V2 最終値下げ
¥ 10400
【超美品】NIKE×Off-White ブレーザーテン
¥ 37720
NIKE SB Blazer US9.5 Tiffany 28cm
¥ 8502
Nike Air Shake Ndestrukt ナイキ エア シェイク
¥ 13000
落札価格9750円
602 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！