『新品 28cm SSZ × Vans Era Skool Navy【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 30分に出品され04月01日 03時 30分に終了予定です。即決価格は11,944円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SSZ × Vans Era Skool

カラー Navy ネイビー

サイズ 28cm US10



即日完売の商品です。





バンズ

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オールドスクール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm

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