『【COLUMBIA BLACK LABEL】ビーバークリークブラックジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 29分に出品され03月21日 11時 29分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年のコロンビアブラックレーベルのジャケットです。

コロンビアの定番であるビーバークリークジャケットをアーバン仕様にアップデートし、表地はウールのような質感の柔らかいポリエステル生地で撥水性もあります。

インターチェンジシステムで他のコロンビアの対応しているインナーダウンジャケットともファスナーで連結して着用することもできます。

2回ほど着用しました。



サイズはMサイズ着丈は72cmで少しゆとりのあるサイズ感です。

素材は表地 複合繊維(ポリエステル)63％ ポリエステル37％ 裏地 ナイロン100%

定価は38500円(税込)です。



私はタバコを吸いませんし、ペットも飼っていません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コロンビアブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【COLUMBIA

BLACK

LABEL】ビーバークリークブラックジャケット