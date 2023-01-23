『美品 折りたたみ 会議用テーブル 座卓 ロータイプ 長さ180cm✖️横45cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 08時 32分に出品され04月08日 08時 32分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>机・テーブル>>>座卓・ちゃぶ台
|商品の状態:
|未使用に近い
エア・リゾーム・インテリア L字デスク 幅90
¥ 10140
flex0303様 acme furniture bells factory
¥ 30000
新品 昇降デスク 引き出し付き スタンディングデスク 電動 昇降式 デスク
¥ 9750
GMHK505○unico / ウニコ SKOLA スクーラ カウンターテーブル
¥ 12025
【Sunon】電動昇降デスク（120x60cm）メモリー機能付き ダークオーク
¥ 14900
FlexiSpot スタンディングデスク 手動式
¥ 12090
ゲームテーブル • 字デスク 黒 • パソコンデスク (L)
¥ 9360
【チェア②】ニトリ ワーキングデスクとチェアのセット
¥ 9750
【組立必要です】バウヒュッテ カドデスク 昇降式 BHD-700K-BK
¥ 10530
バウヒュッテ ベッドデスク BHD-1200BD
¥ 10608
特注デスク 引き出し付き (Aalto / Artek 好きの方に！)
¥ 29886
kanademono 昇降デスク 収納+ スタンディングマット付
¥ 23392
パソコンデスク 勉強机 pc机 デスク木製 引き出し付き
¥ 8580
2024年購入＿Bauhutteカドデスク 昇降式BHD-700K-BK
¥ 9750
FlexiSpot E8 ブラック + メープル天板 140x70cm
¥ 26125
無印 テーブル タモ材 150cm
¥ 9750
ナチュラルウッド パソコンデスク 3引き出し付き
¥ 12090
ゲーミングデスク L字デスク 幅107cm
¥ 10764
落札価格9490円
284 入札履歴
終了
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