『美品 折りたたみ 会議用テーブル 座卓 ロータイプ 長さ180cm✖️横45cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 08時 32分に出品され04月08日 08時 32分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #EIKIリサイクル へ、ようこそ！**



### こちらのお品物について：

折りたたみ会議用テーブル 座卓 ロータイプ180x45cm 長テーブル ミーティングテーブル 幅180cm 奥行き45cm 高さ33cm

特徴...脚折りたたみ可

天板の形状...角型

天板の素材...木



お引取大歓迎！！

富山市内に保管してあります。



### ご質問・お問い合わせはどうぞ：お値引きも気兼ねなく

寸法:長さ180cm 横45cm 高さ31.5

折りたたみ時 厚み8cm



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商品発送は平日の月曜日から金曜日です。



**お願い：**

品物のコンディションに特に敏感な方は、予めご遠慮ください。

古い道具、リサイクルに理解のある方にお譲りします。



当店では、多種多様なアンティークや昭和レトロな食器、花器、小物なども取り扱っています。



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