『フォックスファー バーバリーブルーレーベル ロングコート ハニーベージュ 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 21時 59分に出品され04月18日 21時 59分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



【アイテム】

バーバリーブルーレーベル BURBERRY ロングコート ウールコート ベルト付 ベルテッド フォックスファー着脱可 リアルファー ハニーベージュ ノバチェック 総柄 Mサイズ相当 サイズ38



【状態】

経年に伴う使用感が多少見られますが、まだまだ長く使っていただける状態かと思います。

写真で状態をご確認の上、よろしくお願いします。



【サイズ】

サイズ表記：38

着丈：91cm

肩幅：42cm

身幅：48cm

袖丈：61cm



大手リサイクルショップ、ネットオークション等にて購入いたしました。

古着であることをご理解ください。



フォロー割引ご希望の方は、

購入時にコメントいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。



【発送方法】

配送の際は、ゆうゆうメルカリ便、またはらくらくメルカリ便、ゆうパケットを使用します。追跡可能で匿名配送なのでご安心下さい。

送料はこちらで負担いたします。



【注意事項】

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。



【掲載画像について】

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解くださいどうぞ宜しくお願い致します。



ご購入いただける際には、どうかプロフィールの内容もご確認ください^ ^



コート、ワンピースなどトップス出品中です♪

ぜひご覧になってみてください(*^^*)

#Jordan8レディーストップス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フォックスファー

バーバリーブルーレーベル

ロングコート

ハニーベージュ

38