『sahara 2way Wall Design Tops【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 09時 15分に出品され04月14日 09時 15分に終了予定です。即決価格は10,283円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sahara 2way Wall Design Tops

Wall decoration

定価15,400円 完売商品



新品未使用

marte公式から購入後、畳んでタンスで保管していました。



※中古品である事をご理解の上ご購入下さい。



【商品説明】

歴史的建築、装飾模様が転写プリントされたハイネックトップス。

袖は、ボタンによって半袖、長袖どちらでも着用でき通年でお楽しみいただけます。

伸縮性に優れた素材感なのでノンストレスでインナーウェアとしても重宝します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サハラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ sahara

2way

Wall

Design

Tops