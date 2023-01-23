『ルイヴィトン モノグラム ドーヴィル M47270 ハンドバッグ レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 15時 37分に出品され05月12日 15時 37分に終了予定です。即決価格は11,985円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド：LOUIS VUITTON ルイヴィトン

■型番：M47270

■モデル：ドーヴィル

■ライン：モノグラム

■シリアル：VI0976

■サイズ：

約W(横)：35cm x H(縦)：25cm x D(奥行)：13.5cm

ハンドル長さ:約29cm

※共に平置き・素人寸法になります。



■商品詳細

使用・保存によるスレやヌメ革に一部汚れがございますが比較的キレイな商品でご使用には問題ありません。ルイヴィトンで購入した正規品でございます。また南京錠及びチャームは付属しておりません。予めご了承ください（写真参照）





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管理番号：241006



カラー...ブラウン

型名...トゥルーヴィル

ルイヴィトン 柄...モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラム

ドーヴィル

M47270

ハンドバッグ

レディース