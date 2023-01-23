『Barbour SL BEDALE 34 オイルドジャケット[美品]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 19時 28分に出品され03月12日 19時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

モデル名···ビデイル

素材···オイルドコットン



程度の良い品を中古にて購入しましたがサイズが合わず手放します。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

SL

BEDALE

34

オイルドジャケット[美品]