『bless u パーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 02分に出品され03月30日 21時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年の冬にbless u 公式オンラインショップ買いました。

系統が変わったため出品します。

１度外で着用したのみで

汚れ、傷、刺繍の剥がれなどもなく新品と変わらない美品だと思います



プレミア価格が付く前に購入したので安く出品しています。



多少の値下げは可能ですコメントにてお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ bless

u



パーカー