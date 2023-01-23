<H>SHAGGY MOHAIR V NECK CARDIGAN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

『 SHAGGY MOHAIR V NECK CARDIGAN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 10時 51分に出品され05月11日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆商品説明: LINEAPIU社の素材を使用したモヘア混のVネックカーディガン。シャギーニットながら、微光沢を放つ滑らかな風合いがエレガントな魅力。モヘヤの毛足が華やかに、Vネックが抜け感を演出し、秋冬シーズンの着こなしの主役になります。



☆ブランド:H BEAUTY&YOUTH エイチビューティーアンドユース



☆色:黒 BLACK



☆型番: 1228-199-0665



☆素材(混率): ウール40％ モヘヤ37％ ナイロン21％ ポリウレタン2％



☆表記サイズ:LARGE



☆平置採寸(cm)

肩幅···68cm

身幅···56cm

袖丈···68cm

着丈···80cm



※採寸誤差ご容赦ください。



☆保管:クローゼット



AURALEE / COMOLI / LE / INDIVIDUALIZED SHIRTS / YAECA / DIGAWELL / UNITED ARROWS / H BEAUTY & YOUTH / GRAPHPAPER / EN ROUTE / NICENESS / WELLDER / KAPTAIN SUNSHINE / SHIPS / BEAMS / URBAN RESERCH / UNIQLO U / UNIQLO +J / MUJILABO / GITMAN / TAKEO KIKUCHI / TOMORROWLAND / BEAMS F / THOMAS MASON / 等お好きな方、ぜひご覧下さい。

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あくまで中古商品になります。ご理解の上ご購入をお願い致します。



トラブル回避のため購入前にプロフィールをご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SHAGGY

MOHAIR

V

NECK

CARDIGAN