『Gucci グレー ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 02分に出品され03月12日 14時 02分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ(グレー) レディース チェーン ウォレット/財布 ショルダーバッグ





この度は数ある中から

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。



ショルダーバックとして小物を入れて使用したり、

16枚のカードスロットやファスナーポケットがあり、財布としても使用可能◎

また、チェーンを内側に収納することで、

クラッチバッグとしてもお使いいただけます。



【メーカー型番】

615523 CAO0G 1226



【素材】

カーフレザー



【仕様】

- スナップ式開閉

- 内側：ファスナーポケット×1

カードスロット×16



【カラー】

- グレー



【サイズ】

本体：約 H11 × W19 × D4 (単位cm)

ショルダーストラップ長さ：約 128cm (長さ調節不可 取り外し可)

本体重量：約 350g



【付属品】

なし



※他サイトを参考にした数値で、実際に採寸した数値ではありません。



【注意⚠️】

・目立った汚れや傷はございませんが、気になる方はご遠慮ください。



・撮影方法やモニターの特性により、色／素材感が実物と違って見える場合や、画像に写らない細かなキズ／汚れがある可能性がございます。



即購入可能です。

何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Gucci

グレー

ショルダーバッグ