『NEMO TENSOR (ニーモ テンサー)マミー型スリーピングマット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 09時 11分に出品され04月15日 09時 11分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【軽量設計】

NEMOのTENSORマットは、軽量で持ち運びに便利なデザインが特徴です。アウトドア活動や旅行に最適です。



【快適な睡眠】

マミー型の形状により、体にフィットし、快適な睡眠を提供します。特に寒い環境でも暖かさを保つことができます。



【付属品】

ポンプサックが付属しており、簡単に膨らませることができます。



- ブランド: NEMO

- 色: イエロー

- 付属品: ポンプサック

- モデル名: TENSOR

- タイプ: マミー型

- ブランド: NEMO

- モデル名: TENSOR

- タイプ: マミー型



軽量化のため購入しましたが、

何度か使用してもエアマットになれなかったため

出品いたします。



使用感はありますが、

まだまだ使用可能だと思います。



付属品は添付写真分となります。



中古品となるため、

ご理解のある方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ニーモ

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TENSOR

(ニーモ テンサー)マミー型スリーピングマット