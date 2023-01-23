『MADE IN ITALY イタリア製 圧縮ウールコート コート ミドル 花柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 16分に出品され03月17日 21時 16分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ノーブランド



■MADE IN ITALY ウールコート



■一度だけ着用



■サイズFREE SIZU

着丈約92

身幅約63

肩幅約52

袖丈約56

素人寸法なので多少の誤差はご了承下さいm(__)m



■自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。

中古にご理解いただける方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ MADE

IN

ITALY

イタリア製 圧縮ウールコート コート ミドル 花柄