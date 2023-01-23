『極美品✨フルラ パイパー バッグ 2way 現行 カデナ アーチロゴ 黒 袋付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 07時 03分に出品され03月18日 07時 03分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ぜひご覧ください(*˘︶˘*).。.:*♡

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○アイテム

FURLA フルラ

PIPER DOME パイパー

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ラウンド

ショルダーバッグ クロスボディ 肩掛け 斜め掛け

トップハンドル ファスナー 金具 鍵 カデナ 南京錠 カギ

アーチロゴ ロゴ金具 レザー オールレザー

現行 近年モデル 新型



○サイズ(cm)

タテ25

ヨコ25〜32

マチ12

ハンドル高さ10



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れなど無い美品

あくまでも中古品ですので完璧をお求めの方はご購入お控えください。



○付属品

保存袋



○カラー

黒 ブラック



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○注意事項

こちらはあくまで中古品でございます。

新品のクオリティをお求めの方はご遠慮くださいませ。



また、写真と実物で多少の色味の違いや

見えない傷などがある場合もございます。

ご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨フルラ

パイパー

バッグ

2way

現行

カデナ

アーチロゴ

黒

袋付き