『ラッセルノ⭐︎ゴルフシューズケース⭐︎新品未使用⭐︎タグ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 12時 30分に出品され03月12日 12時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

ルチャリブレマスクをモチーフにしたオレンジのバッグは、目を引くデザインで、個性的なファッションを楽しむのに最適です。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性があり、日常使いにも適しています。



【便利な収納】

ファスナー付きのポケットがあり、小物の整理に便利です。



- 色: オレンジ

- デザイン: ルチャリブレマスク風

- 素材: 合成皮革

- ファスナー: あり

- 装飾: クロスデザイン

- サイズ: 約30cm x 20cm



定価 17,600円



⭐︎新品未使用ですが写真３枚目ファスナー横に薄いシミあり。



アイテム···シューズケース 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラッセルノ