『OUR LEGACY デニム スリング バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 06時 10分に出品され03月04日 06時 10分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OUR LEGACY WASHED DENIM BLACK



カラー ブラック



サイズ 35x30-49x11cm



今年の2月ごろアワーレガシー公式オンラインにて購入したものです



状態良いですがあくまで中古品になりますので、ご理解の上ご購入お願いいたします



タグ、布袋は付きません、バッグのみの発送です



24時間以内に発送可能です



Our Legacy

アワーレガシー

ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アワーレガシー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ OUR

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デニム

スリング

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