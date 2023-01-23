『MacBook Pro 14フルスペック Apple Care〜25年まで【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 06時 10分に出品され03月26日 06時 10分に終了予定です。即決価格は132,249円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple MacBook Pro 14インチ

ストレージが1TB 以外は最高スペックにしています。



・Apple Care+ : 有効期限2025年5月26日まで



・使用頻度 : 月に1回程度。ほとんど使用しないためお譲り致します。現在出荷状態にリセット済みです！



・付属品:完備



・バッテリー : 100% （掲載時のもののため変動する可能性があります）



・カラー: スペースグレイ



・傷や汚れ等なく、ほとんど使用していないため新品同様かと思います。保護フィルムも貼ってあります。



10コアCPU、32コアGPU、16コアNeural Engine搭載Apple M1 Max

64GBユニファイドメモリ

96W USB-C電源アダプタ

1TB SSDストレージ

Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、MagSafe 3ポート

INPUT 065-CCWG Touch ID

14インチLiquid Retina XDRディスプレイ

TRACKPAD 065-CCWD Force Touch Trackpad

PRO APPS BUNDLE FOR EDU 065-CD3P NONE

SW FINAL CUT PRO 065-CD3T NONE

SW LOGIC PRO 065-CD3X NONE

Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS）

アクセサリキット



MacBook

MacBook air

MacBook pro

M1

M2

M3

Intel



シリーズ···Macbook Pro



ディスプレイサイズ···14インチ



仕上げ···スペースグレイ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル