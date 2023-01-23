『【入手困難】ポーター ワーカー バックパック リュック キャンバス 黒 タンカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 13分に出品され03月22日 18時 13分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

PORTER ポーター 吉田かばん 吉田鞄

リュックサック バックパック デイパック

ビジネスバッグ ビジネスリュック 通勤バッグ

通勤リュック A4収納 PC収納

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カジュアル フォーマル ビジネス おでかけ

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ヴィンテージ



○サイズ（cm）

タテ50

ヨコ45

マチ14

平置き実寸。

素人採寸なので、参考程度でお願いします。



○付属品

カード



○状態

ヴィンテージ品である為中古品にご理解頂ける方であれば安心してご使用頂けます。

目立った傷や汚れ等はございません。



○カラー

ブラック 黒



○素材

コットンダック デニムの様な生地です



○その他

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

コンパクトに畳んで発送しますので、畳シワはご了承ください。

素人検品なので見落としがある場合がございますので、予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【入手困難】ポーター ワーカー バックパック リュック キャンバス 黒 タンカー