『良品 ポーター タンカー トート バッグ ボストン ハンド 旅行 スポーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 39分に出品され04月13日 01時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



＜商品説明＞



ポーター ボストンバッグです。



このボストンバックは、sサイズとLサイズがございますが



今回のものは、大きいLサイズになります！！！！



＜ポケット仕様＞



①正面からは、わかりづらいですが、



正面の真ん中と左右も上からの差し込みポケットになっています♪



②メイン層で2層式です♪



脇面にポケット有り。中身もポケットあります。



スポーツバッグや部活、ジムバッグとしてもおすすめです♪



サイズ（約）：幅36㎝×高さ26㎝×奥行15㎝。



定価：22,000円ですが、



値上げで34,100円です。



メーカーサイトでも通常のタンカーは、廃盤になりましたので



タンカーが高騰しております。



ぜひご検討ください♪



1泊～2泊位の旅行は、これでちょうど良いサイズかと思います。



＜商品状態＞



使用感ございますが、画像より状態良いバッグです。



チャック等、不具合ございません。



フラッシュ画像UPしましたのでご覧ください。



表面きれいです♪



ロゴきれいです♪



背中面も底面も下角もきれいです♪



中身もきれいです♪



状態良い商品ですが、



1度人の手に渡ったものですので



細かい方は、ご遠慮ください。



ぜひご検討下さい♪





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旅行 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 良品 ポーター タンカー トート バッグ ボストン ハンド 旅行 スポーツ