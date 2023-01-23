『【ジュンヤワタナベ】 コットンロング丈シャツ 白 XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 03時 19分に出品され03月31日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ジュンヤワタナベ
ジュンヤワタナベマンピンク
¥ 7800
ADORE ハイネック プルオーバー 未使用タグつき
¥ 9984
CABaN コットンブロード ハーフスリーブシャツ
¥ 13000
ババグーリ ヨーガンレール コットンウール総柄パイルニットハイネックプルオーバー
¥ 10530
Chaos シエラウールタートルネックニット 未使用
¥ 16320
美品 ルネ 2023年夏商品 半袖 ニットカーディガン ウォッシャブル
¥ 12870
マイクラ ラコステ Tシャツ トップス 36 ゴルフウエアモノトーン レディース
¥ 8970
フランクアンドアイリーン 長袖シャツ デニム LUKE ダメージ加工 表記M
¥ 9688
MAISON KITSUNÉ ネイビー スウェット Sサイズ
¥ 7800
humoresque ユーモレスク コットンシルクブラウス
¥ 10500
NOBLE ソフトツイルケープブラウス ホワイト
¥ 8970
ÉPINE PARIS big sweat (navy×pink)
¥ 8190
ELENDEEK CN RACCOON MIX WCD
¥ 10140
house on the hill 刺繍 半袖Tシャツ 黄色
¥ 7956
SACRA 【23AW】美品 プードルファー ショートベスト サクラ
¥ 10250
セリーヌ CELINE ルーズ スウェットシャツトレーナー 長袖 S
¥ 30498
【新品/タグ付き】Plage 18G silkmix プルオーバー
¥ 10400
みぃ♪専用
¥ 8580
落札価格7722円
617 入札履歴
終了
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