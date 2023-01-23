『【ジュンヤワタナベ】 コットンロング丈シャツ 白 XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 03時 19分に出品され03月31日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



《商品名》

ジュンヤワタナベ コムデギャルソンJUNYA WATANABE COMME des GARCONS コットンロング丈シャツ 白XS 【レディース】



2022年 渋谷西武にて購入



《素材》

綿53％ ポリエステル40% ポリウレタン7％



《サイズ》

XS

身幅：58cm

肩幅：47cm

着丈：103cm

そで丈：57cm

ポケットなし

159cmでも問題なく着れました。少し大きめな作りです。



《商品の状態》A

着用数回程度、クリーニング済 目立つダメージや襟元の汚れはない

【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能



仕事をしているためお時間いただくことをご了承ください。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



最後までご覧いただきありがとうございました。

透け感...透け感あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジュンヤワタナベ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【ジュンヤワタナベ】

コットンロング丈シャツ 白 XS