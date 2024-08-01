『ヴァレクストラ バケットバッグ マイクロ ショルダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 41分に出品され04月01日 10時 41分に終了予定です。即決価格は88,780円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァレクストラ



バケットバッグ マイクロショルダー 現行モデル



2024.8購入



お色はブラック



金具 ライトゴールド

付属品 保存袋



中のポーチはスナップで取り外し可能です。



外に持ち歩きした事はなく自宅で持ってみたのみですので未使用に近いにしております。



暫く出品停止にしておりましたが再出品いたしした。

269500円



ヴァレクストラは好きで幾つか持っているのですが可愛さとカジュアルで気を張らずにもてそうだなぁとこちらと他にも購入しました。

持ってみると私のイメージではないかなと悩みながらの出品です。



ブラックのミレプンテカーフスキンで作られた構築的なオープントップのバケットバッグです。

ストラップ付きで、内側にはレザーでトリミングされた取外し可能なポーチが付いています。

ヴァレクストラの特徴的なカーブを描いた外ポケットには製作した職人を記した唯一無二のシリアルナンバーが刻印され、エッジには職人の手によってヴァレクストラ独自のコスタが施されています。



サイズ：16×18×12.5cm

素材 ソフトカーフスキン

ハンドルの高さ：10cm



ショルダーストラップの全長：113cm



重さ：0.5kg



※手作業のためサイズや重さが若干異なる場合がございます。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴァレクストラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴァレクストラ バケットバッグ マイクロ ショルダー