『MM6 ジャパニーズトライアングルトートバッグ スモール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月19日 11時 56分に出品され05月19日 11時 56分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約2年前に購入

メゾンマルジェラ mm6

サテン生地バッグになります。



サテン生地のため多少のほつれあり。

持ち手の皮の箇所も一部劣化あり。



ご理解ある方のみご了承いただけますと幸いです。



ペット、タバコなしです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

ジャパニーズトライアングルトートバッグ スモール