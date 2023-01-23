『FTC オンブレチェック シャドー プリントネル ネルシャツ チェックシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 23時 12分に出品され03月30日 23時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎ Item

“FTC”

OMBRE CHECK PRINT FLANNEL SHIRT





▪︎ Color：ブルー

▪︎ Country：JAPAN

▪︎ Size：M



実寸：着丈72cm（背面襟付け根より）

身幅54cm（脇下）

肩幅45cm

袖丈61cm（肩付け根より）

（※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。）







▪︎ Detaile

アメリカのストリートカルチャーを牽引する人気ブランド「FTC」

ダブルポケット採用の左ポケットにFTCのピスネームが入る定番のネルシャツになります。

チェック柄でも人気の高いオンブレチェック！

プリントネルな部分も嬉しいポイントです！

メンズはもちろんレディースにもおすすめです！















▪︎ Condition

背面にピンホールあり（写真14）

言わないとわからない程度です。

その他は良好となります













▪︎ 注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

あくまでも古着となります、USEDやVINTAGEにご理解頂ける方のご検討、ご購入をお願い致します。



他にも出品しておりますので是非ご覧になって下さい

#AEAH













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柄···チェック



チェック柄···オンブレチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフティーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FTC

オンブレチェック

シャドー

プリントネル

ネルシャツ

チェックシャツ