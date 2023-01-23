『JBL TOUR PRO3 新品、未使用、未開封【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 12時 52分に出品され04月14日 12時 52分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JBL TOUR PRO3

新品、未使用、未開封



プレゼントで頂きましたが、

イヤホン使わないので出品します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジェイビーエル