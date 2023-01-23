『Supreme Reflective Pullover&TrackPant XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 00時 24分に出品され03月15日 00時 24分に終了予定です。即決価格は29,070円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

シュプリームのオンライン販売にて購入しました

セットアップでの販売となり、上下XLとなります

袋から一度も開けていません

上下別々で購入をお考えの方はコメントください。



【デザイン】

このSupremeのReflective Piping PulloverとTrack Pantは、シンプルながらもスタイリッシュなデザインが特徴です。ブラックの色合いに反射素材のパイピングが施されており、視認性とファッション性を兼ね備えています。



【素材と機能性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。アウターとしての機能性を持ちながら、カジュアルなスタイルにもマッチします。特に、反射素材は夜間の視認性を向上させ、安心感を提供します。



【サイズとフィット感】

サイズはXLで、ゆったりとしたフィット感があり、動きやすさを重視したデザインです。ストリートファッションとしても、アクティブなシーンでも活躍するアイテムです。



- ブランド: Supreme

- 商品名: Reflective Piping Pullover

- 商品名: Reflective Piping Track Pant

- サイズ: XL



カラー···ブラック



商品紹介分はAIの自動入力で作成しております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Reflective

Pullover&TrackPant

XL