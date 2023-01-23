『新品未使用 a.presse デニムシャツ サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 10時 42分に出品され03月24日 10時 42分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 A.PRESSE ／ ア プレッセ



Washed Denim Shirt

商品番号 24SAP-02-04H



素材 コットン100％



カラー INDIGO



サイズ 2

着丈79cm 身幅58cm 肩幅44.5cm 袖丈62cm



買ったものの他のシャツを着用していて着用機会がなくそのまま保管の新品未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アプレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用

a.presse

デニムシャツ

サイズ2