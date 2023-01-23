『【新品】デプレ despres ノーカラー ジャケット アウター ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 10時 41分に出品され05月11日 10時 41分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▫商品

ノーカラージャケット



定価66,000円



高密度に織られ目が詰まっているのに膨らみ感があり、リネンをヨコに打ち込んでるため適度にハリも感じていただけます。

コンパクトジャケットは続き袖のカーブやウエストできゅっとシェイプさせてボディラインに沿わせた構築的なフォルムがポイントで、フロントオープンで抜け感を感じるバランスに仕上げた一着。

紐を巻き付けたようなデザインで大人の遊び心をプラスしています。

〈DES PRES〉らしいモードなスタイリングをお楽しみいただける存在感抜群のアイテム。



▫カラー

ブラウン



▫サイズ

FREE

身幅:40 / 着丈:53 / ゆき:71



▫状態

未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: デプレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】デプレ

despres

ノーカラー

ジャケット

アウター

ブラウン