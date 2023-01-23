『超美品[稀少サイズ]エルメス 新型 ガーデンパーティー TPM マロン ベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 04時 59分に出品され03月08日 04時 59分に終了予定です。即決価格は63,360円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エルメス ガーデンパーティー 超美品【希少サイズ】です♪



人気の マロンカラー ♪

大変珍しく 人気サイズ の TPM サイズ☆(30サイズ)



PMサイズ よりも 少し 小ぶりなTPMは

上品で とても 愛らしい印象 の バッグ です◎

とても使い勝手の良いサイズです♪



TPM は絶対一つは持っておきたいサイズです☆



しかもコーティングが内側のみに施されているNEWタイプ!!

刻印もきちんと 確認 出来ます♪



持ち手の根元にはDリング金具付きなので

お手持ちのストラップなどを利用すれば

【斜めがけ】も楽しめるモデルです☆



★ もちろん 本物 ★



参考定価 35万9,000円（税込）

*新品価格の値上げに次ぐ値上げが続いており、中古市場でも入手困難な人気モデルです。



こちらは 新品 ではありませんので

通常使用によるほんのわずかな使用感は免れませんが

機能を損なうようなダメージは一切ありません。



持ち手根元には ストラップ等取付用D金具の付きタイプなので

お手持ちのストラップなどの利用で

肩がけショルダーや斜めがけも楽しんで頂けます◎



写真にもありますが、もちろん 刻印 有り

V と □ の中に H ときちんと確認することができます



通勤、通学やママバッグなど、様々な場面で大活躍♪



底面や四隅のスレも ほんの僅かな小傷程度なので 目立ちません☆

その他持ち手などを含む皮革素材にも目立つ傷は確認出来ません☆

スナップ等の金具類にも目立つ傷などは確認出来ません◎

気になる嫌なニオイ等も全く感じません◎

ホツレやステッチ抜けやヤブレ穴あき等のダメージも一切ありません◎

スナップの閉まりも全く問題はありません◎

内側に薄く小さな筆記具跡が見られるものの清潔でとても良い状態を保っており全く問題ありません◎



超美品 だと思います☆



かなり稀少な TPMサイズ☆



参考定価 35万9,000円（税込）

*新品価格の値上げに次ぐ値上げが続いており、中古市場でも入手困難な人気モデルです。



【サイズ】稀少なTPMサイズ（約）W30×H21×D13(cm) 持ち手根元にDリングあり◎ 素人採寸です。

【刻印】 内側サイドの革上部に刻印あり(Vと□にH と確認出来ます☆)

【付属品】特にありません (バッグ本体のみ)

【製造国】made in France 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超美品[稀少サイズ]エルメス

新型

ガーデンパーティー

TPM

マロン

ベージュ