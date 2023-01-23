『レザージャケット 羊革 ペイズリー柄 レディース 11号 ノーブランド品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 27分に出品され03月31日 20時 27分に終了予定です。即決価格は21,560円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15年ほど前に購入し、３回着用。

傷等ほぼ無く美品です。

羊革です。





カラー···パープル



レザー素材···本革(羊) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レザージャケット 羊革 ペイズリー柄 レディース 11号 ノーブランド品