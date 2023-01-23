『DUVETICA デュベティカ ダウンジャケット 48 DIONISIO【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 04時 51分に出品され04月20日 04時 51分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUVETICAのダウンジャケットです。



カラー ：グレー・カーキ系



サイズ ：48 (M~L程度)

肩幅 44cm 袖丈 68cm 身幅 55cm 着丈 64cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



正規店で購入し、2シーズン使用しました。

ダウン専門店にてクリーニング済み、すぐ着用可能です。

汚れやシミ等なく綺麗な状態です。

オフィシャルカード有り。



中古品であることをご理解いただいた上での購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

デュベティカ

ダウンジャケット

48

DIONISIO