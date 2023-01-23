『TUMI ショルダーバッグ リュックサック ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 59分に出品され04月01日 01時 59分に終了予定です。即決価格は10,031円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高品質な防水素材を使用しており、耐久性も抜群。雨の日でも安心して使用でき、あなたの持ち物を守ります。シンプルで洗練された外観は、あらゆるシーンにマッチし、通学、通勤、旅行に最適です。



◆サイズ

43*30.5*20.5



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



撮影環境や画面解像度によっては、掲載写真と素材感色が多少異なる場合もございます。



ご購入後、ご希望の色をお知らせください。



発送前に検品をしておりますが、

折りたたんで発送いたします、簡易包装にて発送します、畳みジワなどはご容赦ください。



通常は１週間以内で発送いたします。

お急ぎの方は必ずご確認ください。



商品は海外輸入品のため細かな汚れ、擦れ、キズなどある場合がございます。ご理解いただいたうえでのご購入をお願いいたします。



お気軽にお問い合わせください。



ご理解の上、ご購入をお願いいたします



購入を希望される方は、特別購入ページを用意しますので、ご連絡ください。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

ショルダーバッグ

リュックサック

ブラック