『LARDINI ウール×シルク×リネン混ジャケットmade in Italy【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 18時 01分に出品され04月16日 18時 01分に終了予定です。即決価格は9,593円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品物について

大半が、中古品・使用品になります。

あと、未使用品でも長期保管している商品になりますので、了承して購入の検討をお願いします。

出品商品の確認はしておりますが、確認漏れ等もありますので、了承して購入の検討お願いします。

商品購入後のキャンセルは対応致しかねますので、購入はよく検討した後に購入をお願いします。



発送について

基本、安価な発送方法にて対応いたします。



発送準備について

商品によっては3cm以内にするため、発送時の梱包については、たたむ・おる・圧縮等しコンパクトにして、発送準備をしますので、商品にしわ等が付くことを了承して、購入の検討をお願いします。



※また、別途送料を頂ける場合は、発送方法の変更をさせて頂きますので、購入前にご連絡下さい。



サイズ詳細について

直線計測による採寸になりますので、多少の誤差は了承願います。



状態

かなり前に購入。

長期保管品。



全体的に使用感あり

全体的にシワ有り



クリーニング必要です



目立つようなキズはなし

目立つような汚れはなし





あと、画像での確認をお願いします。





カラー

オリーブ系の千鳥格子





表記サイズ

46





直線計測

肩幅42

身幅45

着丈70

袖丈56





素材

シルク絹

ウール毛

リネン麻







柄...チェック



素材...ウール(スーツ地) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LARDINI

ウール×シルク×リネン混ジャケットmade

in

Italy