『AMERI ワンピース ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 14時 33分に出品され03月13日 14時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーはブラック、Mサイズです。

試着のみの新品です。



カラー···ブラック



柄···花柄



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ AMERI

ワンピース ブラック