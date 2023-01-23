『GUCCI グッチ パテントレザー ワンショルダーバッグ ブラック オールド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 12分に出品され03月24日 13時 12分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ パテントレザー ワンショルダーバッグ ブラック インターロッキングG



ブランド

GUCCI グッチ



状態

目立った傷や汚れなくまだまだご利用いただけます！

内部粉吹きをリペア済みです。

ご了承下さい。



自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入ください。



カラー

ブラック



サイズ

W(幅):26cm

H(高さ):22cm

マチ:7cm



※平置き実寸

多少の誤差はご了承ください。



素材

レザー 革



仕様・付属品

内ポケット×1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ

パテントレザー

ワンショルダーバッグ

ブラック

オールド