『LE SSERAFIM ウンチェ CRAZY ラキドロ もしもしカード トレカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 08時 25分に出品され04月09日 08時 25分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 LE SSERAFIM 4th Mini Album CRAZY

MOSHI MOSHI CARD プレゼント企画



UNIVERSAL MUSIC STORE 当選

ウンチェ



※ MOSHI MOSHI CARDは、カードの裏面に書かれた電話番号に電話をかけ、シークレットコードを入力すると、メンバーより折り返し電話がかかってきて、特別なボイスをご視聴いただけます。さらに、電話帳にメンバーの名前を登録すれば、メンバーから電話がかかってきたような擬似体験ができます。



◎硬質ケース

◎防水対策

◎匿名配送

◎即購入OK

◎値下げ不可



素人保管&海外製品の為、初期スレ等ある場合がございます。神経質な方はご購入をお控えください。





LE SSERAFIM ルセラフィム ルセラ SAKURA KIM CHAEWON HUN YUNJIN KAZUHA HONG EUNCHAE サクラ チェウォン ユンジン カズハ ウンチェ 宮脇咲良 中村一葉 Weverse ウィバース ユニバーサル ユニバ フォトカード ラキドロ トレカ HMV タワレコ ktown4u ポップアップ POPUP エキジビジョン 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

K-POP・アジア タグ LE

SSERAFIM

ウンチェ

CRAZY

ラキドロ

もしもしカード

トレカ