『S-R 米軍実物 空軍 USAF APECS ABU ゴアテックスパーカーC16【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 02時 37分に出品され03月14日 02時 37分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【US Air Force APECS ABU Digital Tiger Gore-Tex Parka】最高にクールな空軍のデジタルタイガー。 『US Air Force / 米空軍』が 採用していた『APECS ABU Digital Tiger Gore-Tex Parka』 になります。 防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEX素材を採用した圧倒的な機能性を誇るアウター。 この形はABU(AIRMAN BATTLE UNIFORM)と呼ばれ、 APECS(ALL-PURPOSE ENVIRONMENTAL CLOTHING SYSTEM)、 気候条件によって組み合わせを変えることによって 様々な地域に対応できるように開発された 近代ミリタリーです。そのレイヤリングシステムの 1枚として開発されたシェルパーカーで 防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEX素材を採用した 圧倒的な機能性を誇るアウターになります。



◆表記サイズ：SMALL REGULAR

◆素材：100%ナイロン

◆色：デジタルタイガーカモ

◆実寸

裄丈88cm/身幅60cm/袖下丈64cm/着丈75cm

◆その他：09年コントラクト /米軍実物/ フード収納可能 / GORE-TEX / 脇下ベンチレーション

◆状態：目立った傷や汚れもなく生地も張りがあり美品です。



フードは折りたたんで襟に収納できます。

ハイテクの粋を集めた米軍規格のゴアテックス・パーカーです。



写真7〜10は、イメージ画像お借りしてます。

気になる場所があれば再採寸や追加写真をアップしますのでお気軽にコメントお願いいたします。

こちらの商品は、他のフリマサイトにも出品しておりますので売り切れの場合はご容赦下さい。USED商品となっておりますのでその点についてご理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い致します。



4355



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サバゲー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プロッパー

カテゴリ ファッション

メンズ

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