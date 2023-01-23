『美品 未使用 ルイヴィトンハンドバック ロックミー・エヴァー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 45分に出品され04月25日 21時 45分に終了予定です。即決価格は168,000円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用品 ルイヴィトン ハンドバック（ショルダーバック）

ロックミー・エヴァー



■サイズ 縦 23cm x 横 28.5cm x マチ 13cm

ハンドル 約 26cm

ショルダー長さ 98cm

■ブラック

■素材：レザー x パイソン

■ターンロック式開閉 内側ポケット x 3 （画像7.8枚目）

■付属品

☆ショルダーストラップ

☆クロシェット

☆箱（きれいな状態です）

☆保存袋

☆説明書等（画像16枚目）

☆パイソン証明書 （画像16枚目）



西武百貨店 ルイヴィトン店にて、個人購入いたしました （12枚目に領収書の写しあり）



全くの未使用品です

バックのロックの部分のビニール（写真5枚目）も剥がしていません

コロナ禍で使う機会がなくなりその後も使わなくなっため出品いたしました



個人保管の事をご理解いただいた方の購入を希望します



完璧を望む方、神経質な方は、お控え願います



差し替え防止のため、商品の返品はお受け出来ません



コメントいただければ、追加写真を載せますので、充分ご検討の上、ご判断願います



宜しくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 未使用 ルイヴィトンハンドバック ロックミー・エヴァー