『MAXPEDITION SITKA スリングバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 18時 09分に出品され04月19日 18時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

マックスペディション

Maxpedition Sitka Gearslinger

定価 ¥26,000~



欧米ブランドのタクティカルバッグです。

アイアンマン3や映画版トランスフォーマーなどで使用されたことで有名なバッグです。



当方、アウトドアやサバゲーではなくファッション用として使用していました。汚れや使用感は全くありませんが、あくまで中古品であることをご了承ください。



外寸 45×36×15

容量 約15L



小型ノートPCやタブレットなら余裕で入ります。





引越しを控えており、早々に手放したいので相場より安く出品しております。この機会にぜひ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マグフォース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MAXPEDITION

SITKA

スリングバッグ