『ジーフォア ゴルフウェア レディース レディース ダウンベスト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 16時 04分に出品され03月19日 16時 04分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー...グレー



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サイズS着丈：45cm バスト:78cm 肩幅：45cm

サイズM着丈：46cm バスト：80cm 肩幅：47cm

サイズL着丈：47cm バスト：82cm 肩幅：49cm



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M