『ボストンバッグ Louis Vuitton【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 06時 38分に出品され03月05日 06時 38分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネットで購入しました。

かなり形崩れあり。ファスナー部分サビあり。

一部汚れやスレあり

郵送までに約１週間程度お時間いただきます。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: エピレザー

- 色: ブラウン

- サイズ: 大

- デザイン: ボストンバッグ

- ロゴ: LVロゴ



カラー···ブラウン(オレンジに近いです)

横52cm×縦28cm×マチ21cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボストンバッグ Louis

Vuitton