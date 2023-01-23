『超合金魂 GX-72B 恐竜戦隊ジュウレンジャー 大獣神 ブラックバージョン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 22時 18分に出品され03月18日 22時 18分に終了予定です。即決価格は21,868円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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登録NO：nn0195359800

管理NO：TO240912-22/M241022

商品NO：120

#skunn



【商品状態】

開封品・使用感少

微スレ箇所はございますが、

全体的に使用感少ない綺麗な状態判断となります。



【外箱状態】

B



A：良 好・微細なスレ程度/良品

B：痛 み・気になる痛みor日焼け等

C：痛み大・強い痛みor日焼け等



注意：内箱又はブリスターの多少の痛みはご説明しておりませんが強い痛みや破損につきましては画像にて添付いたします。



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⚫︎発送手続き期間⚫︎

月曜日〜金曜日(平日)



⚫︎基本発送手続き曜日⚫︎

火曜日+木曜日or金曜日



他曜日に発送できる場合もございますが

予定次第となる為、基本発送日を火曜日とさせていただきます。

何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。



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⭐︎ご案内⭐︎

プロフィールにてご確認ください。

多忙によりご購入後のご挨拶メッセージはできません。



【注意事項】

商品によっては、細かい見落としがある場合がございます。予めご理解の上 商品説明と画像をよくご確認の上ご検討くださいますようよろしくお願いいたします。



【お願い】

多忙により値下げ交渉や問い合わせ等のご質問には即対応ができません。

その為気づき次第の対応となります。

当日中に対応ができない場合があり、ご迷惑をおかけする場合もございますので、

気にせず再度お問い合わせいただけると幸いです。

『 プロフィール 』にて注意事項等双方トラブルにならない為のご説明をさせていただいておりますのでご購入時は必ずご確認ください。

商品についてご質問がある場合は

気楽にお問い合わせください。





平成···恐竜戦隊ジュウレンジャー



巨大ロボ1···大獣神 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バンダイ