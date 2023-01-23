『JUNYA WATANABE MAN × New Balance 1906L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 10時 02分に出品され04月27日 10時 02分に終了予定です。即決価格は29,480円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUNYA WATANABE MAN × New Balance 1906L



新品未使用、国内正規店購入です。



サイズ：27cm

カラー：ブラック



ニューバランスのクラシックランニングスタイル

「1906」をペニーローファーに再構築し、同コレクションのテーマである「Reconstructed suiting」に合わせ、アッパーにプレミアムレザーを、かかと部分に「ABZORB SBS ポッド」を備えた「860V2」ソールユニットを配した。様々な世代の男性が新しい仕立てのテーラリングを楽しめるよう、フォーマルなルックスと快適な履き心地を併せ持ったフットウェアに仕上げたという。また、シュータンにはジュンヤ ワタナベマン、インソールにはダブルネームのロゴを配した。



即購入大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ JUNYA

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