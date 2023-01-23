『Burton バートン メンズ スノーボード3点セット 初心者オススメ150cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 05時 37分に出品され03月11日 05時 37分に終了予定です。即決価格は23,900円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【BURTON バートン メンズ スノーボード3点セット ボード 150cmバイン ブーツ 26.5cm メンテナンス済み】





その他メンズスノーボード、バインディング、ブーツを取扱っております。

下記をクリックして下さい↓

#NAKAメンズスノーボード





今シーズンの雪山を楽しむための完璧な3点セット！信頼のブランド「バートン」のメンズスノーボードセットです。ボード、バインディング、ブーツセットに加えてメンテナンスも済んでいるので、到着後すぐにご使用いただけます。





全てバートンとなっておりますので、初めての方でもバートンなら間違い無く満足いただけると思います^ ^





《ボード》

メーカー：BURTON/バートン

モデル:RADIUS/ラディウス

サイズ：150cm

形状:フラット



説明

形状はフラット（ゼロキャンバー）となっており、ボードがピッタリと接地しているのでバランスがとりやすく、突然の逆エッジでの転倒も少なくなります。

比較的、初心者や中級者向けです。





《ビンディング》バインディング

メーカー:BURTON／バートン

モデル:MISSION/ミッション

サイズ:M 26.0〜29cm

＊ネックストラップ、トゥストラップにダメージがございますが動作に問題はございません。



《ブーツ》

メーカー：BURTON/バートン

モデル：ION/イオン

サイズ：26.5cm



【状態】

通常使用に伴う表面のスリ傷は多少ありますが、影響を及ぼす様な深いものはございません（画像をご確認をお願いいたします）



＊ブーツが不要の場合には8,000円を値引きいたします。





お品物はメンテナンス済み（エッジのサビ落とし、ワックス塗布済み）のためすぐにお使い頂けます。





☆年式についての質問ですが、

スノーボードは毎年膨大なデザインが発売されているため何年式かの把握が困難となります。





※スノーボードの全てのキズ等を記載することは不可能です。記載がなかった等を言われる方はご購入をお控えください

※トラブル防止のため、専用、お取置きは、ご遠慮下さい。



管理番号 ST09691 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 150cm-155cm未満